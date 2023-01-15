Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

15 Января 2023, 16:30

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью горел крупный оздоровительный комплекс «Парковый». Пожарные до сих пор контролируют обстановку на объекте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил минувшей ночью в 23.34 часа. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Тушение производили на трех участках, задействовали 41 человека личного состава и 11 единиц техники. Локализовать пожар удалось через час, еще через полтора – ликвидировать. Огонь уничтожил помещение кочегарки, комнаты отдыха, прачечной, повреждена кровля по всей площади. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Днем 15-го января в социальных сетях появилась информация о том, что комплекс загорелся снова.

«В целях недопущения остаточных возгораний на месте был оставлен механизированный дозор, который утром выявил случаи скрытого тления горючих материалов, утеплителя, в местах, где доступ был сильно ограничен массивными строительными конструкциями. Ситуация была стабилизирована в 10.59 часов. Силы службы пожаротушения продолжают осуществлять контроль обстановки», - прокомментировали в пресс-службе.

Фото: instagram.com/skopetro