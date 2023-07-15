Крупный лесной пожар вспыхнул у аэропорта Бодрума

БОДРУМ. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул в лесопарковой зоне близ аэропорта Бодрума в провинции Мугла на юге Турции. Температура воздуха в этом районе сейчас превышает 43 градуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

В тушении пожара участвуют 9 вертолетов и 9 самолетов, принадлежащих Региональному управлению лесного хозяйства провинции Мугла, 53 автоцистерны, 4 бульдозера и более 300 человек личного состава МЧС. В темное время суток для тушения пожара привлекается вертолет с системами ночного видения.

Губернатор Муглы Орхан Тавли сообщил, что борьба с огнем продолжается на воздухе и на суше. Из района Миляс эвакуировали пожилых людей.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы осмотрел место происшествия и проинформировал, что пожар находится под контролем. Он также уточнил, что возгорание началось недалеко от аэропорта.





По его словам, в стране вспыхнуло еще 6 пожаров: два в Измире, два в Хатае и по одному в Кахраманмараше, Балыкесире.

Причина возникновения пожара не установлена. Ведется расследование.

Ранее в турецких провинциях, расположенных на побережье Черного моря на севере страны, произошли наводнения после проливных дождей. Пострадали провинции Дюздже и Зонгулдак.