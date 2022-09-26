Крупный лесной пожар тушат на Кипре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожарные не исключают, что вскоре придется эвакуировать местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

На Кипре тушат лесной пожар, который вспыхнул в пятницу у поселка Аласса под Лимассолом. Огонь горит в труднодоступной местности и очень быстро распространяется по сухой траве и кустарнику.

В тушении принимает участие авиация. Пожарные пытаются не допустить пламя к АЗС поселка, и пока власти не исключают, что понадобится эвакуация местных жителей.









В начале сентября крупный лесной пожар произошел в Анталье и Мерсине.









Фото: cyprus-mail.com