20:08, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6
Крупный лесной пожар тушат на Кипре
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожарные не исключают, что вскоре придется эвакуировать местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.
На Кипре тушат лесной пожар, который вспыхнул в пятницу у поселка Аласса под Лимассолом. Огонь горит в труднодоступной местности и очень быстро распространяется по сухой траве и кустарнику.
В тушении принимает участие авиация. Пожарные пытаются не допустить пламя к АЗС поселка, и пока власти не исключают, что понадобится эвакуация местных жителей.
В начале сентября крупный лесной пожар произошел в Анталье и Мерсине.
Фото: cyprus-mail.com