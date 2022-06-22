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    11:11, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    Крупный лесной пожар произошел в Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Бескарагайском районе Абайской области произошел крупный лесной пожар, передает МИА «Казинформ».

    «Загорание началось 21 июня в 18 часов 45 минут в 15 км от с. Грачи ГЛПР «Семей Орманы» на территории Долонского филиала Грачевского лесничества. В 4 часа 30 минут 22 июня лесной пожар в Бескарагайском районе локализован. Ориентировочная площадь составила 280 га (из них 150 га - лесная зона и 130 га - земли сельского округа). Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в ДЧС ВКО.

    По данным ведомства, предварительная причина пожара - прямой удар молнии или его вторичное воздействие.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Пожар Абайская область Видео МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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