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Крупный канал сбыта огнестрельного оружия ликвидировали в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 12:04
Крупный канал сбыта огнестрельного оружия ликвидировали в Казахстане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 марта КНБ совместно с МВД Республики Казахстан с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«Участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на «черном» рынке. Спецоперация проведена одновременно в городах Астана и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В результате задержаны 23 лица, подозреваемые в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 ед. оружия), 9 гранат и 27390 боеприпасов различного калибра. Ликвидирована подпольная деятельность 7 кустарных цехов со специальным оборудованием и комплектующими для изготовления оружия и боеприпасов», - сообщили в КНБ.

По данным ведомства, задержанию предшествовала длительная разработка, в процессе которой осуществлен оперативный закуп автомата Калашникова, трех пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами и боеприпасов различного калибра.

«Необходимо отметить, что в феврале 2023 года в Актюбинской области КНБ была ликвидирована кустарная мастерская по изготовлению оружия, организаторы которой были связаны с данной преступной группой. Оперативным путем раскрыта вся цепочка криминальной схемы. Установлены способы сбыта оружия, в том числе посредством созданных так называемых торговых платформ в теневом сегменте Интернет «Darkshop». Членами группы соблюдались жесткие меры конспирации и безопасности, роли каждого были строго распределены (изготовители, продавцы, посредники и т.д). Проводится досудебное расследование. Продолжается работа по установлению других лиц, причастных к нелегальному сбыту и приобретению оружия», - пояснили в КНБ.


Борьба с преступностью   МВД РК   КНБ  
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