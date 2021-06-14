Крупный долгострой из нескольких ЖК сдадут в этом году в Нур-Султане
«За каждым долгостроем стоят судьбы людей, которые на протяжении долгих лет ждут долгожданные квартиры. Ситуация на объектах долевого строительства разная: где-то из-за опасности обрушения снесли и заново строим жилые комплексы, где-то отсутствовали документы, были факты двойных/тройных продаж. В первую очередь необходимо было провести технический аудит долгостроев, так как превыше всего безопасность домов: прочность фундамента, каркаса дома и так далее», - написал на своей странице Алтай Кульгинов.
В посте он сообщил, что ознакомился с ходом строительства одного из самых проблемных долгостроев города, где количество дольщиков составляет более 2 тысяч семей. Это многоквартирный жилой комплекс группы «Шыгыс», он состоит из нескольких ЖК. Аким заявил, что по данному долгострою провели масштабные подготовительные работы для того, чтобы сдвинуть строительство с мертвой точки: выделили финансирование, провели технический аудит, финансовый аудит, на все блоки ЖК определили подрядчиков.
К примеру, в блоках 1А и 1В проведены фасадные работы, установлены окна и лифты. Проведены инженерные сети. Ведутся работы по внутренней отделке, также приступили к благоустройству.
В блоках 2А и 2В поднят каркас дома. В блоке 2А каркас дома и вовсе был поднят с нулевого цикла. Также проведены работы по кровле ЖК, сейчас ведутся работы по установке окон и лифтов.
В блоках 3А и 3Б проведены аналогичные работы по кровле и каркасу МЖК. Устанавливают окна, лифты.
В блоке 4А (1 очередь) ведутся монолитные работы, каменная кладка, установка окон, также ведутся фасадные работы.
Все работы планируются завершить и ввести перечисленные блоки ЖК в эксплуатацию уже в текущем году.
«За полтора года (с лета 2019года) количество долгостроев сократили более чем в два раза. В текущем году планируем завершить строительство свыше 50 многоквартирных жилых домов-долгостроев – ключи от долгожданных квартир получат еще 7 тыс. дольщиков. По каждому объекту долгостроя составлен пошаговый план мероприятий», - подытожил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.