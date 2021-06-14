Крупный долгострой из нескольких ЖК сдадут в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что ряд домов, строительство которых затянуто, будут сданы в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«За каждым долгостроем стоят судьбы людей, которые на протяжении долгих лет ждут долгожданные квартиры. Ситуация на объектах долевого строительства разная: где-то из-за опасности обрушения снесли и заново строим жилые комплексы, где-то отсутствовали документы, были факты двойных/тройных продаж. В первую очередь необходимо было провести технический аудит долгостроев, так как превыше всего безопасность домов: прочность фундамента, каркаса дома и так далее», - написал на своей странице Алтай Кульгинов.

В посте он сообщил, что ознакомился с ходом строительства одного из самых проблемных долгостроев города, где количество дольщиков составляет более 2 тысяч семей. Это многоквартирный жилой комплекс группы «Шыгыс», он состоит из нескольких ЖК. Аким заявил, что по данному долгострою провели масштабные подготовительные работы для того, чтобы сдвинуть строительство с мертвой точки: выделили финансирование, провели технический аудит, финансовый аудит, на все блоки ЖК определили подрядчиков.

К примеру, в блоках 1А и 1В проведены фасадные работы, установлены окна и лифты. Проведены инженерные сети. Ведутся работы по внутренней отделке, также приступили к благоустройству.

В блоках 2А и 2В поднят каркас дома. В блоке 2А каркас дома и вовсе был поднят с нулевого цикла. Также проведены работы по кровле ЖК, сейчас ведутся работы по установке окон и лифтов.

В блоках 3А и 3Б проведены аналогичные работы по кровле и каркасу МЖК. Устанавливают окна, лифты.

В блоке 4А (1 очередь) ведутся монолитные работы, каменная кладка, установка окон, также ведутся фасадные работы.

Все работы планируются завершить и ввести перечисленные блоки ЖК в эксплуатацию уже в текущем году.

«За полтора года (с лета 2019года) количество долгостроев сократили более чем в два раза. В текущем году планируем завершить строительство свыше 50 многоквартирных жилых домов-долгостроев – ключи от долгожданных квартир получат еще 7 тыс. дольщиков. По каждому объекту долгостроя составлен пошаговый план мероприятий», - подытожил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.