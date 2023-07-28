Крупный автобусный парк ушел с рынка в Алматы: все маршруты переданы другим перевозчикам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Компания «Автотрансгаз» прекратила работу на рынке городских пассажирских перевозок с 24 июля после завершения судебных разбирательств в пользу акимата Алматы. Восемь маршрутов, которые обслуживало данное ТОО, перешли к четырем перевозчикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате города сообщили, что в отношении данной организации был подан судебный иск в связи с невыполнением своих обязательств. На всех маршрутах компании не было полноценного обслуживания, что негативно влияло на качество перевозок. Со стороны пассажиров была обоснованная критика касательно состояния автобусов, интервала движения и частого схода с линии по техническим причинам. При этом все обязательства акимата по выплате субсидий были выполнены в полном объеме.

«Управлением городской мобильности Алматы были приняты оперативные меры по временному распределению маршрутов между действующими перевозчиками. В итоге восемь маршрутов переданы четырем перевозчикам города с поэтапным увеличением количества подвижных единиц по мере необходимости», - отметили в акимате.

Так, маршрут №112 обслуживает ТОО «Алматыэлектротранс» с 10 автобусами, вместо 5 действовавших. Также коммунальному автопарку переданы маршруты №126, 16 и 3, где на линии курсируют 8, 9 и 2 автобуса соответственно. Компании «ДуманТранском» переданы маршруты №29р (2 автобуса) и №47 (16 автобусов вместо 12 курсировавших). Маршрут №29 передан частному перевозчику «Экобас», который выпустит на линию 12 автобусов. Маршрут №85 теперь обслуживает ТОО «АвтоАлматранс», который запустил на линию 10 автобусов. Таким образом, в настоящее время в Алматы пассажирские перевозки осуществляют 24 компании.

По данным акимата, в этом году запланирован закуп 600 газовых автобусов, 100 из которых уже проходят оформление документов и будут выпущены на линию в ближайшее время. Поставка остальных автобусов запланирована до конца текущего года. По мере поступления новых атвобусов планируется обновление и усиление действующих и наиболее загруженных маршрутов города.

Еще в 2020 году сообщалось об уходе с рынка ТОО «Автотрансгаз». Тогда компания передала лишь часть своих маршрутов. Спустя три года, после продолжительных судебных разбирательств, данная организация передала все свои маршруты другим перевозчикам.