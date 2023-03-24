Крупных возгораний камыша опасаются в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели инициировали встречу с полицейскими и владельцами объектов, расположенных в промышленной зоне. Темой разговора стало возможное возгорание камыша в этом районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, густые заросли камыша в промышленной зоне представляют опасность для прилегающих объектов и организаций.

«Прогнозируется ранее начало опасности природных пожаров и возгораний сухой растительности в лесостепных зонах, промышленных, дачных участках и открытых территориях. Из статистики прошлого года: только в апреле в различных локациях Петропавловска, в том числе в промышленной зоне, произошло более 40 возгораний камыша на общей площади более 100 га», - отметил начальник управления по ЧС города Назымбек Елемесов.

По словам начальника управления государственного пожарного контроля Аслана Ахметжанова, в прошлом году по области зарегистрировали более 900 случаев возгораний. Из них 524 - травостоя, 146 - камыша. Повышенную угрозу представляют заросли камыша вблизи жилых домов, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.

«Имеются случаи с гибелью людей. Ранней весной прошлого года увеличилось количество пожаров из-за распространения огня с сухой растительности на домостроения и надворные постройки. Огонь уничтожил восемь жилых домов, шесть хозпостроек, 85 дачных строений, 10 автомобилей на штрафстоянке. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо принять меры по уничтожению зарослей камыша» - добавил А.Ахметжанов.