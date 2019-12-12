Крупные вузы за территорию города предложили перенести в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупные вузы Алматы за территорию города предложил перенести житель мегаполиса Алишер Сагидолдаев. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник заявил, что этот вопрос требует тщательной проработки, и в перспективе некоторые вузы могут создать в пригородной зоне собственные университетские городки – кампусы.

«Этот вопрос требует тщательной проработки и перспективы, некоторые вузы могут создать в пригородной зоне собственные университетские городки и кампусы. У нас уже есть и предложения от университетов, которые хотят разместиться на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий «Алатау». Но для того, чтобы там нормально развиваться, необходимо решить транспортную составляющую, может туда метро довести, или каким-то образом по-другому соединить с городом. Тогда естественно на этой территории может и получить большое развитие размещение вузов. Ну, кто пожелает, конечно», - рассказал аким.