Крупные строительные участки проинспектировали в Павлодаре

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абылкаир Скаков во время рабочего объезда по областному центру побывал в микрорайоне «Сарыарка», в котором строят новую школу, и в селах Жетекши и Мойылды, где к действующим учебным заведениям возводят пристройки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Аким области также проинспектировал строительство инфекционного отделения областной клинической больницы и посетил участок, предлагаемый под возведение реабилитационного центра.

Школа в микрорайоне «Сарыарка» рассчитана на 650 мест. Сейчас строители возводят второй и третий уровни здания и обещают закончить работы осенью этого года. Абылкаир Скаков поручил оформить школу по стандартам программы «Заманауи мектеп» и напомнил о необходимости пересматривать проекты строительства школ в сторону увеличения их мощностей.

- С учетом того, что в областном центре дефицит ученических мест, нам нужны учебные заведения на 1000 мест и больше. В Павлодаре мы можем строить не двух- или трехуровневые, а четырехэтажные здания, — сказал аким.

В строящемся инфекционном отделении областной клинической больницы им. Султанова глава региона обратил внимание на недостатки и поручил проконтролировать качество работ во время их сдачи.

- Главное — довести дело до логического конца и получить качественный медицинский объект. В данном случае авторский и технический надзор все должны проверить, — сказал Абылкаир Скаков.

Аким области побывал и на пустыре в микрорайоне «Восточный», где планируется возвести реабилитационный центр. Площадь участка позволяет разместить там многофункциональный медицинский комплекс с большой парковой зоной. Глава региона отметил, что при проектировании необходимо соблюсти нормативы санитарно-защитной зоны.

В селе Жетекши Абылкаир Скаков проверил, как ведется строительство нового корпуса местной школы, рассчитанного на 300 мест. В новом помещении также разместится мини-центр на 100 мест. Презентовать новое учебное заведение должны осенью этого года. Увеличить мощность действующей школы планируют и в селе Мойылды, где аким области поручил внести корректировки в проект, в котором были выявлены недоработки.

Фото Алибека Дженалинова.