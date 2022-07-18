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Крупные лесные пожары бушуют во Франции и Испании
18 Июля 2022 13:00

Крупные лесные пожары бушуют во Франции и Испании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Пожарные во Франции и Испании пытаются сдержать лесные пожары, которые охватывают всю Европу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Daily Mail.

Во Франции лесные пожары в настоящее время распространились на 11 тыс. га, с которыми борются более 1200 пожарных. Два крупных очага находятся в сосновых лесах к югу от Бордо на юго-западе страны, которые бушуют уже шесть дней и стали причиной эвакуации более 14 тыс. человек. Париж объявил максимально возможную «красную тревогу» для нескольких регионов, а жителей призвал быть предельно бдительными.

В Испании пожарные при поддержке аварийных бригад вооруженных сил пытаются ликвидировать более 30 пожаров, охвативших леса по всей стране. Министерство национальной обороны Испании заявило, что большая часть пожарных самолетов была задействована в пересеченной и холмистой местности, куда затруднен доступ наземным экипажам.

Также зафиксированы ограниченные лесные пожары в Португалии, Греции, Турции, Хорватии и некоторых частях Великобритании.


Фото: ap.org

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