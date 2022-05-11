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Крупные инвестиционные проекты презентовали Президенту РК в Турции
11 Мая 2022 12:47

Крупные инвестиционные проекты презентовали Президенту РК в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался со знакомства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На специализированной выставке посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев рассказал Главе государстве о совместных проектах.

Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group – по производству кальцинированной соды, Eczacıbaşı Holding – в геологоразведке, MFA Maske – по производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding – по производству желатина, Tiryaki Holding – по производству агропромышленной продукции, YDA Group – по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели, TAV Havalimanlari Holding – по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы, Kayatürk Group – по строительству торгового центра, Koç Holding – по производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS – по производству фармацевтической продукции, Panelsan – по производству сэндвич панелей, Isiklar – по выпуску бумажной продукции, Çalık Holding – в геологоразведке и производстве агропродукции, Goknur Gida – по производству плодоовощной продукции.


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