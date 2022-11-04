Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент

4 Ноября 2022, 14:32

4 Ноября 2022, 14:32

Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий призвал их активно взаимодействовать с фондом «Самрук-Казына», который входит в число 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами на сумму 70 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В настоящее время фонд проходит комплексную трансформацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности. В этом контексте одним из главных направлений является приватизация портфельных активов фонда «Самрук-Казына». Крупнейшие активы фонда, такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. КазМунайГаз – наш национальный нефтяной чемпион – проводит IPO в Казахстане этой осенью», – сказал Президент.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий. Поприветствовав участников, Глава государства назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Фото: akorda.kz



