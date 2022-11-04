Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент

4 Ноября 2022, 14:32
Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент
4 Ноября 2022, 14:32

Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий призвал их активно взаимодействовать с фондом «Самрук-Казына», который входит в число 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами на сумму 70 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В настоящее время фонд проходит комплексную трансформацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности. В этом контексте одним из главных направлений является приватизация портфельных активов фонда «Самрук-Казына». Крупнейшие активы фонда, такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. КазМунайГаз – наш национальный нефтяной чемпион – проводит IPO в Казахстане этой осенью», – сказал Президент.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий. Поприветствовав участников, Глава государства назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.


Фото: akorda.kz


Новости по теме
Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
Читайте также
Президент РК подписал Указ о награждении пожарных
Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы
Алматы должен быть комфортным для проживания – итоги поездки Президента
Глава государства встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы
Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы
Президент определил следующие приоритеты развития города Алматы
Президент наградил ряд жителей Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору