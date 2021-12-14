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Крупную транспортную развязку открыли в Алматы

14 Декабря 2021 13:45
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Крупную транспортную развязку открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершено строительство транспортной развязки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе акимата города сообщили, что аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда дал старт движению по развязке.

Протяженность эстакады через проспект Рыскулова составляет 186 метров. Ее строительство затягивалось из-за судебных тяжб с владельцами строений, находившихся в зоне строительства.

Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч автомобилей в сутки, по улице Емцова — до 40 тысяч.

Отметим, в этом году протяженность новых дорог составит 108 км на 415 улицах. Завершены работы по обустройству 7 км велодорожек, общая протяженность которых достигла 80 км.

Ранее на строящейся развязке на пересечении Кульджинского тракта и улицы Бухтарминской было организовано движение транспортных средств по эстакаде по Кульджинскому тракту в двух направлениях.

Кроме того, открыто движение по съездам с улицы Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминскую, без необходимости проезда к разворотной площадке.



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#Алматы   #Акимат   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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