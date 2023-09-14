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    10:38, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Крупную сделку без проведения тендера заключил акмолинский филиал КазАвтоЖола

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    Кокшетауская транспортная прокуратура в деятельности Акмолинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» (далее – Филиал) выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

    Как сообщили в прокуратуре, по данной сделке планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения «Жаксы-Есиль-Бузулук» со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге.

    «Выяснилось, что данный мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства, какие-либо иные обстоятельства непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелись. В рамках договора Филиалом на счет подрядчика перечислен аванс в размере 200 млн тенге, однако какие-либо работы так и не были начаты. Все эти обстоятельства подтверждены заключением аудиторов от 13 декабря 2022 года, который был обжалован подрядчиком в судебном порядке. По результатам разбирательства, 30 мая текущего года суд отказал в удовлетворении иска о признании заключения (отчета) внутреннего аудита недействительным», - говорится в сообщении прокуратуры.

    Судебный акт вступил в силу 23 августа 2023 года.

    Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц Филиала начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса РК, за присвоение вверенного чужого имущества.


    Теги:
    Прокуратура КазАвтоЖол Акмолинская область для mail.ru Правоохранительные органы
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