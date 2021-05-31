Крупную птицефабрику открыли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что конкурентоспособную экономику невозможно создать без развитого сельского хозяйства. В рамках реализации этих поручений в Мангистауской области начала работу крупная птицефабрика, которая покроет половину потребности региона в курином мясе. Проект реализуется за счет финансирования «Аграрной кредитной корпорации» и средств инвестора, передает МИА «Казинформ».

Мангистауская область с населением порядка 725 тысяч человек на протяжении многих лет была зависима от импорта куриного мяса. Учитывая, что в среднем жители западного региона потребляют порядка 11,5 тысячи тонн куриного мяса в год, была очевидна необходимость создания предприятия по производству куриного мяса. Весной текущего года в области начала работу единственная крупная птицефабрика по производству бройлерной курицы. Инвестиционный проект ТОО «Актау Агро», самое масштабное и уникальное производство мясного направления в Мангистауской области, мощность которого составляет порядка 5 тысяч тонн курятины в год. Это позволит вдвое сократить импортозависимость.

Стоимость инвестиционного проекта - 5,1 млрд тенге. 30 % от этой суммы - средства отечественных инвесторов, остальная часть была профинансирована АО «Аграрная кредитная корпорация» НУХ «Байтерек». Общая сумма финансирования со стороны «АКК» составила 3 573 млн тенге. На данный момент общая потребность заемщика в оборотных средствах составляет 1,7 млрд тенге.

«На сегодняшний день заемщику открыта кредитная линия по программе «Агробизнес», для пополнения оборотных средств, на сумму 700 млн тенге. Финансирование на оставшуюся сумму в размере 1 млрд. тенге будет рассмотрено после полного ввода в эксплуатацию всех объектов по проекту. Со стороны АКК хочется отметить, что мы всегда открыты и готовы рассмотреть и профинансировать подобные проекты. Подобные начинания положительно влияют на уровень жизни региона, создаются рабочие места», - рассказал главный специалист Мангистауского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Шахрияр Джафарзаде.

Первая партия яиц в инкубатор при птицефабрике была заложена еще в начале апреля текущего года. Около 38 с половиной тысяч инкубационных яиц прибыли в Мангистау из России. Вторую партию в таком же количестве заложили через 16 дней. Первый выводок цыплят бройлерной породы увидел свет в конце апреля, а уже в конце мая на птицефабрике произвели первый пробный забой птицы. По словам директора ТОО «Актау Агро» Данияра Тургинова, к концу июня на прилавках региона появится первая партия бройлерной курицы под брендом «Каспий құс».

«Средний вес готового охлажденного продукта составит порядка 1,5-2 кг, а цена 1200 тенге за кг. Стоит отметить, что наша продукция будет именно охлаждённой. Важное преимущество охлажденного мяса в том, что оно в полном объеме сохраняет все полезные вещества, витамины, микро- и макроэлементы. Так как производимо крупное, мы направили все силы на контроль качества, для того чтобы охлажденная курица вовремя поступала до потребителя. А это значит, что наши специалисты строго будут следить за сроками хранения и соблюдением температурного режима», - отметил Данияр Тургинов.

Сам комплекс «Актау Агро» состоит из трех площадок: инкубатор, 16 птичников на более чем 30 тысяч голов, а также убойный цех мощностью 2 тысяч голов в час. На данный момент во всех цехах имеется необходимое оборудование для содержания и разведения бройлеров. В том числе лаборатория для исследований и ветеринарный пост.

Производственный процесс в цехах подобных птицефабрик один из самых сложных и по-своему интересных. После того, как птенцы вылупляются, из инкубатора их перевозят в птичники. Все последующие этапы процесса ведутся строго по установленной технологии.

Стоит отметить, что параллельно с птицефабрикой, теми же инвесторами введен в эксплуатацию комбикормовый завод в Мунайлинском районе мощностью 10 тысяч тонн корма в час, которое также частично финансируется по линии АКК. Данное производство направлено не только на потребности птицефермы. Также планируется производить корма и для местных скотоводческих хозяйств.

По словам руководства предприятия, запуск птицеводческого комплекса позволил трудоустроить более 90 местных жителей. Среди них Мустахина Макулова, которая работает упаковщиком в убойном цеху.

«Работа очень интересная, хоть и не самая лёгкая. Для нас подобное производство в новинку. Мы естественно прошли обучение. Нравятся условия труда, имеется развозка, столовая и даже своё общежитие. Очень хотелось бы, чтобы в нашем регионе было больше подобных производств. Это, прежде всего, важно для местных жителей», - поделилась Мустахина Макулова.

По словам руководства предприятия, большую поддержу в реализации проекта оказало руководство Мангистауской области. На средства из местного бюджета к птицефабрике была полностью проложена инфраструктура. На эти цели выделено более 1 млрд тенге.