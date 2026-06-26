Крупную пристройку сносят в центре Алматы

В Алматы начат снос пристройки, где располагалось несколько офисов и объектов общественного питания, передает корреспондент агентства Kazinform.

Она расположена по адресу проспект Назарбаева, 220/3.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, в ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. Кроме того, часть объекта была возведена на земле общего пользования.

В отношении собственника приняты административные меры, после чего последовали судебные разбирательства, которые длились около двух лет.

По итогам рассмотрения дела постановлением Алматинского городского суда от 17 ноября 2025 года принято решение о принудительном сносе объекта.

Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

Напомним, недавно в Алматы демонтировали очередное незаконное кафе.