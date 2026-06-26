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    Конституция

    Крупную пристройку сносят в центре Алматы

    В Алматы начат снос пристройки, где располагалось несколько офисов и объектов общественного питания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крупную пристройку сносят в центре Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Она расположена по адресу проспект Назарбаева, 220/3.

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, в ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. Кроме того, часть объекта была возведена на земле общего пользования.

    В отношении собственника приняты административные меры, после чего последовали судебные разбирательства, которые длились около двух лет.

    По итогам рассмотрения дела постановлением Алматинского городского суда от 17 ноября 2025 года принято решение о принудительном сносе объекта.

    Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

    Напомним, недавно в Алматы демонтировали очередное незаконное кафе.

    Снос Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор