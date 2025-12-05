Крупную партию запрещенных предметов пытались пронести в одно из учреждений Уральска
В Уральске пресечена попытка доставки 17 телефонов и других запрещенных предметов в учреждение, передает агентство Kazinform.
Военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками КУИС выявили попытку проноса крупной партии запрещенных предметов на территорию учреждения в Уральске, обнаружив тайник внутри деревянного бруса.
3 декабря 2025 года около 17:10 группа досмотра остановила автомобиль, привезший брус в производственный цех. Во время проверки служебно-розыскная собака по кличке Детектив обозначила один из брусьев, после чего было принято решение о проведении углубленного досмотра.
Личный состав выполнил детальную проверку с использованием радиотехнической установки. Внутри бруса были обнаружены спрятанные запрещённые предметы. После прибытия следственно-оперативной группы изъяты:
– 17 мобильных телефонов;
– 32 пачки сигарет;
– шесть USB-шнуров;
– ручку с функцией видео- и аудиозаписи;
– восемь SIM-карт;
– два повербанка, внутри которых находились 7 ZIP-пакетов с веществом растительного происхождения, предварительно идентифицированного как каннабис.
Попытка проноса стала возможной благодаря профессиональным действиям начальника отделения досмотра ефрейтора Азамата Тлеу и специалиста-кинолога ефрейтора Аманая Бактыгали. По факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к попытке доставки запрещённых веществ.
По итогам операции отличившиеся военнослужащие будут поощрены правами заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК.