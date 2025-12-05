РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:13, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Крупную партию запрещенных предметов пытались пронести в одно из учреждений Уральска

    В Уральске пресечена попытка доставки 17 телефонов и других запрещенных предметов в учреждение, передает агентство Kazinform.

    
    Фото: Нацгвардия МВД РК

    Военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками КУИС выявили попытку проноса крупной партии запрещенных предметов на территорию учреждения в Уральске, обнаружив тайник внутри деревянного бруса.

    3 декабря 2025 года около 17:10 группа досмотра остановила автомобиль, привезший брус в производственный цех. Во время проверки служебно-розыскная собака по кличке Детектив обозначила один из брусьев, после чего было принято решение о проведении углубленного досмотра.

    Личный состав выполнил детальную проверку с использованием радиотехнической установки. Внутри бруса были обнаружены спрятанные запрещённые предметы. После прибытия следственно-оперативной группы изъяты:

    – 17 мобильных телефонов;
    – 32 пачки сигарет;
    – шесть USB-шнуров;
    – ручку с функцией видео- и аудиозаписи;
    – восемь SIM-карт;
    – два повербанка, внутри которых находились 7 ZIP-пакетов с веществом растительного происхождения, предварительно идентифицированного как каннабис.

    Попытка проноса стала возможной благодаря профессиональным действиям начальника отделения досмотра ефрейтора Азамата Тлеу и специалиста-кинолога ефрейтора Аманая Бактыгали. По факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к попытке доставки запрещённых веществ.

    По итогам операции отличившиеся военнослужащие будут поощрены правами заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК.

    Уральск Тюрьма
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
