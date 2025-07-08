Крупную партию вейпов и кальянов изъяли в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками криминальной полиции совместно с коллегами из департамента по экономическим расследованиям выявили в областном центре факт оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей.

— В ходе оперативных и следственных мероприятий правоохранителями установлена жительница Северо-Казахстанской области, в салоне машины которой изъято 69 электронных сигарет, авто-кальяны, жидкость для электронных сигарет и денежные средства, — поделились в ведомстве.

Вторым фигурантом по делу оказался житель города Кокшетау. У него дома полицейские нашли еще пять коробок с электронными сигаретами, 19 упаковок электронных сигарет 15 кальянов и порядка полумиллиона тенге.

— По данному факту начато досудебное расследование. Полицейские выясняют, с какой целью фигуранты хранили такою большую партию запрещенных изделий, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что вейпы на 100 млн тенге изъяли и уничтожили в Павлодарской области.