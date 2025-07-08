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    18:39, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Крупную партию вейпов и кальянов изъяли в Кокшетау

    Фигурантами по делу проходят жительница СКО и акмолинец, у которых оперативники изъяли крупную партию запрещенных некурительных изделий и деньги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вейп
    Фото: Жетісу облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками криминальной полиции совместно с коллегами из департамента по экономическим расследованиям выявили в областном центре факт оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей.

    — В ходе оперативных и следственных мероприятий правоохранителями установлена жительница Северо-Казахстанской области, в салоне машины которой изъято 69 электронных сигарет, авто-кальяны, жидкость для электронных сигарет и денежные средства, — поделились в ведомстве.

    Вторым фигурантом по делу оказался житель города Кокшетау. У него дома полицейские нашли еще пять коробок с электронными сигаретами, 19 упаковок электронных сигарет 15 кальянов и порядка полумиллиона тенге.

    — По данному факту начато досудебное расследование. Полицейские выясняют, с какой целью фигуранты хранили такою большую партию запрещенных изделий, — добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что вейпы на 100 млн тенге изъяли и уничтожили в Павлодарской области.

    Теги:
    СКО Регионы Полиция Незаконная торговля Сигареты Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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