Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Крупную партию наркотиков изъяли у жамбылского фермера

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 12:33
Крупную партию наркотиков изъяли у жамбылского фермера Фото: polisia.kz

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков хранил 60-летний фермер в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории крестьянского хозяйства, расположенного в 17 км от села Татти Меркенского района, в будке обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения коричнево-зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, обнаруженное вещество является марихуаной высушенной общим весом 7,26 кг и 88 гр гашиша. Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере задержан 60-летний житель Шуского района.

«Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Меркенского района. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.


Жамбылская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете