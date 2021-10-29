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Крупную партию наркотиков изъяли транспортные полицейские у жителя Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Октября 2021, 19:41
Крупную партию наркотиков изъяли транспортные полицейские у жителя Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 37-летний житель Туркестанской области был задержан сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности линейных отделов полиции на станции Шу и Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

У задержанного изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» весом около 20 кг.

Из показаний подозреваемого, наркотическое средство собрано им возле железной дороги в июле и планировалось к перевозке по месту своего жительства в Тюлькубасский район Туркестанской области.

Решается вопрос о направлении дела в суд по ч.4 ст.296 УК РК « Незаконные хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере» .

Напомним, с 1 июня по 30 октября в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2021». На сегодня в рамках ОПМ сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъято свыше 117 кг различных наркотических средств.



Туркестанская область   МВД РК   Шымкент   Борьба с наркотиками  
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