    20:00, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Крупную партию марихуаны изъяли у мужчины на трассе в Жамбылской области

    В Жамбылской области мужчину задержали с крупной партией наркотиков, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    марихуана полиция
    Фото: Polisia.kz

    На 343-м километре автодороги Алматы — Екатеринбург по оперативной информации была остановлена автомашина Toyota Rav 4 под управлением 40-летнего мужчины. Служебная собака по кличке Тэя обнаружила в багажном отделении три мешка с веществом растительного происхождения с характерным запахом.

    Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — марихуана высушенная. Общий вес составил 38 кг 125 гр.

    — По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Задержание осуществлено при участии прокуратуры области. Операция проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2025», — отмечено в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» полиция Западно-Казахстанской области выявила крупный факт незаконного хранения наркотиков и изъяла более 12 кг наркотиков.  

    Полиция Борьба с наркотиками Жамбылская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
