Крупную партию марихуаны изъяли у мужчины на трассе в Жамбылской области

На 343-м километре автодороги Алматы — Екатеринбург по оперативной информации была остановлена автомашина Toyota Rav 4 под управлением 40-летнего мужчины. Служебная собака по кличке Тэя обнаружила в багажном отделении три мешка с веществом растительного происхождения с характерным запахом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — марихуана высушенная. Общий вес составил 38 кг 125 гр.

— По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Задержание осуществлено при участии прокуратуры области. Операция проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2025», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» полиция Западно-Казахстанской области выявила крупный факт незаконного хранения наркотиков и изъяла более 12 кг наркотиков.