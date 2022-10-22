АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупную партию гашиша изъяли полицейские у жителя столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан 34-летний житель столицы, у которого изъяли более 200 грамм гашиша.

«Подозреваемого задержали после поступления информации от неравнодушной жительницы столицы о том, что неизвестный хранит у себя дома наркотики. Изъятое наркотическое вещество было расфасовано и подготовлено для дальнейшей реализации. Также, при обыске у мужчины изъяли электронные весы с наслоением наркотиков. По факту хранения наркотиков проводится досудебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса РК», - сообщили в полиции.

В настоящее время стражи правопорядка проводят мероприятия по установлению канала поставки наркотиков. Как отметили в полиции, всего с начало года в столице из незаконного оборота изъяли более 250 кг различного вида наркотических средств, из них 119 кг гашиша.

Фото: polisia.kz











