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    15:00, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Крупную партию гашиша изъяли полицейские у жителя столицы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупную партию гашиша изъяли полицейские у жителя столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан 34-летний житель столицы, у которого изъяли более 200 грамм гашиша.

    «Подозреваемого задержали после поступления информации от неравнодушной жительницы столицы о том, что неизвестный хранит у себя дома наркотики. Изъятое наркотическое вещество было расфасовано и подготовлено для дальнейшей реализации. Также, при обыске у мужчины изъяли электронные весы с наслоением наркотиков. По факту хранения наркотиков проводится досудебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса РК», - сообщили в полиции.

    В настоящее время стражи правопорядка проводят мероприятия по установлению канала поставки наркотиков. Как отметили в полиции, всего с начало года в столице из незаконного оборота изъяли более 250 кг различного вида наркотических средств, из них 119 кг гашиша.

    Фото: polisia.kz





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