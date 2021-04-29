АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупную автомойку снесли в Алматы – земельный участок был занят незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению управления градостроительного контроля, «Автобаня №1» занимала земельный участок незаконно.

«В результате внеплановой проверки объекта по адресу микрорайон 1 дом 95А, было установлено, что собственником возведены крупные пристройки к существующему нежилому помещению размерами 22х9 м и 4х5 м на земельном участке без правоустанавливающих документов. По статье 319 КРКоАП «Незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических или бытовых объектов без соответствующего права на землю» мы составили протокол и направили материалы в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы. СМАС обязал собственника выплатить штраф и снести незаконно возведенное строение», - сообщили в управлении.

Стало известно, что вчера сотрудники управления и департамента юстиции, исполняя решение суда, произвели снос в принудительном порядке.