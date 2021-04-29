РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:09, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Крупную автомойку снесли в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупную автомойку снесли в Алматы – земельный участок был занят незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению управления градостроительного контроля, «Автобаня №1» занимала земельный участок незаконно.

    «В результате внеплановой проверки объекта по адресу микрорайон 1 дом 95А, было установлено, что собственником возведены крупные пристройки к существующему нежилому помещению размерами 22х9 м и 4х5 м на земельном участке без правоустанавливающих документов. По статье 319 КРКоАП «Незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических или бытовых объектов без соответствующего права на землю» мы составили протокол и направили материалы в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы. СМАС обязал собственника выплатить штраф и снести незаконно возведенное строение», - сообщили в управлении.

    Стало известно, что вчера сотрудники управления и департамента юстиции, исполняя решение суда, произвели снос в принудительном порядке.


    Теги:
    Закон и право Другие государственные органы Строительство Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!