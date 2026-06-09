Крупносерийное производство чипов для 6G-связи запустили в Китае 

Китай начал массовые поставки радиочастотных чипов на основе нитрида галлия, которые рассматриваются как ключевой элемент будущих сетей связи формата 6G, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

По данным издания АЗЕРТАДЖ со ссылкой на South China Morning Post, в Китае стартовали крупносерийные поставки GaN-чипов, предназначенных для интеллектуальных терминалов и систем связи. Сообщается, что уже произведено около 5 млн таких полупроводников, разработанных структурами China Electronics Technology Group Corporation и её дочерней компанией Nanjing Guobo Electronics.

Отмечается, что нитрид-галлиевые компоненты используются в усилителях мощности радиотрактов и обеспечивают более высокую энергоэффективность, широкий частотный диапазон и устойчивую работу, что важно для связи со спутниками, воздушными платформами и наземной инфраструктурой.

Также подчеркивается, что производство организовано на кремниевых подложках, что снижает себестоимость и упрощает масштабирование. Китайские разработчики заявляют, что сумели выстроить полный цикл — от выращивания материала до тестирования и серийного выпуска, что позволяет рассчитывать на стабильные поставки в будущем.

Галлий становится стратегически важным ресурсом в технологической конкуренции, а расширение выпуска GaN-чипов усиливает позиции Китая в развитии спутниковых сетей и будущих стандартов связи 6G.

Напомним, ученые Казахстана и Китая успешно испытали экологичный биопрепарат против саранчи. Ранее сообщалось, что казахстанские ученые разработали бионический протез руки с управлением через браслет.