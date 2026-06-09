Крупносерийное производство чипов для 6G-связи запустили в Китае
Китай начал массовые поставки радиочастотных чипов на основе нитрида галлия, которые рассматриваются как ключевой элемент будущих сетей связи формата 6G, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
По данным издания АЗЕРТАДЖ со ссылкой на South China Morning Post, в Китае стартовали крупносерийные поставки GaN-чипов, предназначенных для интеллектуальных терминалов и систем связи. Сообщается, что уже произведено около 5 млн таких полупроводников, разработанных структурами China Electronics Technology Group Corporation и её дочерней компанией Nanjing Guobo Electronics.
Отмечается, что нитрид-галлиевые компоненты используются в усилителях мощности радиотрактов и обеспечивают более высокую энергоэффективность, широкий частотный диапазон и устойчивую работу, что важно для связи со спутниками, воздушными платформами и наземной инфраструктурой.
Также подчеркивается, что производство организовано на кремниевых подложках, что снижает себестоимость и упрощает масштабирование. Китайские разработчики заявляют, что сумели выстроить полный цикл — от выращивания материала до тестирования и серийного выпуска, что позволяет рассчитывать на стабильные поставки в будущем.
Галлий становится стратегически важным ресурсом в технологической конкуренции, а расширение выпуска GaN-чипов усиливает позиции Китая в развитии спутниковых сетей и будущих стандартов связи 6G.
Напомним, ученые Казахстана и Китая успешно испытали экологичный биопрепарат против саранчи. Ранее сообщалось, что казахстанские ученые разработали бионический протез руки с управлением через браслет.