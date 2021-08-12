Крупное загорание камыша ликвидировано в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Крупное загорание камыша на площади 7000 Га ликвидировано в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Загорание камыша на открытой территории началось 6 августа около 17 часов на территории Урджарского района, в 18 километрах от села Сагат.

Спасатели, прибыв на место происшествия, произвели разведку и, оценив обстановку, установили, что на берегу озера Сасыкколь в труднодоступной болотистой местности полыхает открытым огнем камыш.

Добраться до очага пожара было очень трудно. Огнеборцы, сотрудники местного исполнительного органа, работники РГУ «Алакольского государственного природного заповедника» приступили к борьбе с огнем. С воздуха для определения масштаба загорания и выбора правильного направления тушения, на самолете «Казавиалесоохраны» «АН-2» проводился мониторинг специалистами ДЧС ВКО и территориальной инспекцией лесного хозяйства. Тушение осложнялось солончаковой, болотистой местностью и сильными порывами ветра. Камыш горел прямо в воде.

Пожарным приходилось пробираться сквозь заросли на лодке и, установив мотопомпы, сбивать пламя. Шесть дней спасатели, сотрудники заповедника и акимата круглосуточно и неустанно оказывали сопротивление огненной стихии.

12 августа в 10 часов 00 минут пожар полностью ликвидирован на площади 7000 Га.

Всего на тушение было задействовано 8 работников и 2 единицы техники РГУ «Алакольский государственный природный заповедник», 37 пожарных ДЧС ВКО и 4 единицы техники, 4 работника и 1 автоцистерна Государственного национального природного парка «Тарбагатай», 3 сотрудника местного исполнительного органа и 1 единица техники.

Благодаря совместным усилиям удалось справиться с крупным загоранием и не допустить дальнейшее распространение огня.

Этот пожар относится к редким по сложности тактики тушения, труднодоступности и маневрирования спецтехники.

По причине пожара отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем.

ДЧС ВКО сообщает, что, по сведениям РГП Казгидромет, в Урджарском районе на данный момент наблюдается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе не допускать применение открытого огня в пожароопасный период.

При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112.



