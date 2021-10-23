Крупное возгорание складированного сена потушили в ВКО
«22 октября в 15:43 в Бескарагайском районе на окраине села Жандос загорелось складированное сено 1028 тонн, также огонь перекинулся на деревянные конструкции хозпостроек. Спасатели и сотрудники лесхоза бросили все силы на ликвидацию загорания. Благодаря совместным слаженным действиям, огонь был ликвидирован на общей площади 788 квадратных метров. 23 октября в 10:10.
Всего на тушение было задействовано 8 человек личного состава и 2 автоцистерны ДЧС ВКО, 8 сотрудников, 3 единицы техники и 2 трактора лесхоза», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при складировании грубых кормов.
ДЧС ВКО напоминает о правилах пожарной безопасности:
- Стог сена должен располагаться на расстоянии не менее 20 метров до
линий электропередач и дорог и не менее 50 метров до зданий и сооружений;
- При скирдовании сена в открытом поле необходимо устройство минерализованных полос – это делается в целях ограничения распространения огня, не следует складировать все сено в одном месте;
- Не курите вблизи мест хранения сена;
- Не оставляйте детей без присмотра – детская шалость с огнем нередко является причиной возгорания сена.
- Если возгорание все-таки произошло, вызовите пожарную службу по телефонам 101, 112 до прибытия пожарных примите меры по недопущению распространения огня – забрасывайте горящий стог сена землей и по возможности сдвиньте его подальше от строений.
- При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метров.