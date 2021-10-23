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    12:01, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Крупное возгорание складированного сена потушили в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточно-Казахстанской области и сотрудники лесхоза ликвидировали крупное возгорание 1028 тонн сена. Огонь был потушен на общей площади 788 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    «22 октября в 15:43 в Бескарагайском районе на окраине села Жандос загорелось складированное сено 1028 тонн, также огонь перекинулся на деревянные конструкции хозпостроек. Спасатели и сотрудники лесхоза бросили все силы на ликвидацию загорания. Благодаря совместным слаженным действиям, огонь был ликвидирован на общей площади 788 квадратных метров. 23 октября в 10:10.

    Всего на тушение было задействовано 8 человек личного состава и 2 автоцистерны ДЧС ВКО, 8 сотрудников, 3 единицы техники и 2 трактора лесхоза», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при складировании грубых кормов.

    ДЧС ВКО напоминает о правилах пожарной безопасности:

    - Стог сена должен располагаться на расстоянии не менее 20 метров до

    линий электропередач и дорог и не менее 50 метров до зданий и сооружений;

    - При скирдовании сена в открытом поле необходимо устройство минерализованных полос – это делается в целях ограничения распространения огня, не следует складировать все сено в одном месте;

    - Не курите вблизи мест хранения сена;

    - Не оставляйте детей без присмотра – детская шалость с огнем нередко является причиной возгорания сена.

    - Если возгорание все-таки произошло, вызовите пожарную службу по телефонам 101, 112 до прибытия пожарных примите меры по недопущению распространения огня – забрасывайте горящий стог сена землей и по возможности сдвиньте его подальше от строений.

    - При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метров.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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