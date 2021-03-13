Крупное СТО снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупное незаконно возведенное СТО снесли в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля.

«Ранее в результате проверки объекта по улице Стасова было установлено, что собственник хозяйственным способом самовольно возвел крупные капитальные строения, не имея при этом соответствующего права на землю. По выявленным фактам собственник привлечен к административной ответственности по ст. 319 и 323 КРКоАП, с направлением материала в специализированный межрайонный административный суд города Алматы», - сообщили в управлении.

Постановлением СМАС требования управления были удовлетворены, и собственника привлекли к административному взысканию со сносом незаконно возведенного строения.

Как проинформировали в ведомстве, сегодня СТО снесли при участии судебных исполнителей.

Ранее в Алматы снесли самовольную постройку на улице Радостовца, незаконно возведенные автомойки и ряд коммерческих помещений, а также летнее кафе, торговый объект, трехэтажную гостиницу и цветочный магазин.