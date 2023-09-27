Крупное овощехранилище загорелось в Павлодарской области

В ангаре площадью 5 тысяч квадратных метров хранится картофель. Погасить пламя пока не удалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар произошел в одном из самых крупных хозяйств региона - в ТОО «Актогай АГРО» Актогайского района.

Сообщение о том, что из овощехранилища идет дым поступило около семи вечера. Чуть больше часа спустя огонь охватил уже половину ангару. Горит утеплитель.

- По прибытию сотрудников службы пожаротушения выяснилось, что в одноэтажном металлическом ангаре происходит горение утеплителя стен. Приблизительная площадь горения в 20:25 составляла 2200 квадратных метров, общая площадь ангара - 5000 квадратных метров. В ангаре хранится складированный картофель, - сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС.

Тушение продолжается, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб будут установлены позже.