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    21:00, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Крупное овощехранилище загорелось в Павлодарской области

    ДЧС Павлодарской области
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    В ангаре площадью 5 тысяч квадратных метров хранится картофель. Погасить пламя пока не удалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожар произошел в одном из самых крупных хозяйств региона - в ТОО «Актогай АГРО» Актогайского района.

    Сообщение о том, что из овощехранилища идет дым поступило около семи вечера. Чуть больше часа спустя огонь охватил уже половину ангару. Горит утеплитель.

    - По прибытию сотрудников службы пожаротушения выяснилось, что в одноэтажном металлическом ангаре происходит горение утеплителя стен. Приблизительная площадь горения в 20:25 составляла 2200 квадратных метров, общая площадь ангара - 5000 квадратных метров. В ангаре хранится складированный картофель, - сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС.

    Тушение продолжается, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб будут установлены позже.

    Теги:
    Пожар Павлодарская область ДЧС
    Автор
    Наталья Зинченко
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