Крупное месторождение редкоземельных элементов обнаружено в Китае

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов КНР, подтвержденные запасы оксидов редкоземельных элементов в горном районе Маонюпин в уезде Мяньнин составляют 9,666 млн тонн.

Помимо основных залежей, на объекте обнаружены запасы сопутствующих минералов, включая 27,135 млн тонн флюорита и 37,228 млн тонн барита. Объем этих ресурсов позволяет классифицировать месторождения как сверхкрупные.

Директор Института минеральных ресурсов Китайской академии геологических наук Ван Дэнхун отметил, что если редкоземельные металлы называют «витаминами для промышленности», то флюорит и барит являются ее необходимой основой. Эти ресурсы незаменимы и пользуются на рынке стабильно высоким спросом.

Флюорит широко применяется в аэрокосмической отрасли, фармацевтике, электронике, машиностроении и ядерной энергетике. Барит, в свою очередь, находит широкое применение в нефтяной, газовой, химической и медицинской сферах.

Ранее мы писали, что Китай добился прорыва в добыче лития из соляных озер.