Крупное ДТП в США: погибли пять человек, десятки пострадали

Пять человек, среди которых двое детей, погибли и еще 44 получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на межштатной автомагистрали I-95 в американском штате Вирджиния, передает Kazinform со ссылкой на CNN .

Об этом сообщили в полиции штата.

ДТП произошло около 02:35 по местному времени. По предварительным данным, движение на южном направлении трассы замедлилось из-за дорожных работ, однако водитель автобуса не успел снизить скорость и столкнулся с шестью автомобилями.

Как сообщил представитель полиции штата Вирджиния Мэтт Демлейн, все пятеро погибших находились в легковых автомобилях. Четыре человека, включая двоих детей, ехали в одной машине. Еще одна жертва находилась в другом автомобиле. Возраст погибших составлял от 7 до 45 лет.

На место происшествия прибыли подразделения пожарных и спасателей, в том числе 13 бригад скорой помощи, тяжелая спасательная техника и сотрудники экстренных служб базы морской пехоты США в Куантико.

По данным профсоюза пожарных округа Стаффорд, спасатели «столкнулись с ужасающей картиной, включавшей множество поврежденных автомобилей, большое количество пострадавших и несколько горящих транспортных средств».

— Обе тяжелые спасательные команды округа Стаффорд провели масштабную операцию по деблокированию людей, оказавшихся зажатыми в автомобилях, в то время как пожарные расчеты одновременно тушили возгорания и обеспечивали безопасность на месте происшествия, — говорится в сообщении профсоюза.

Всего травмы получили 44 человека. Трое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

Автобус компании E& P Travel, зарегистрированной в Северной Каролине, следовал по маршруту из Нью-Йорка в Шарлотт. В салоне находились 34 пассажира. Водитель автобуса, 48-летний Цзин С. Донг из нью-йоркского района Статен-Айленд, также получил травмы.

Следователи изучают действия водителя перед аварией. По словам представителей полиции, вопрос о предъявлении обвинений остается открытым.

