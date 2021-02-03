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    12:34, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Крупное ДТП с автобусами и такси произошло в Алматы: пострадал человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и такси. Видео появилось в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По улице Толе би произошло крупное ДТП с участием двух автобусов и такси... О пострадавших не сообщается», - говорится в публикации в Instagram .

    В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что авария случилась 3 февраля около 08:20 утра.

    «Водитель - гр. М., управляя автобусом марки «Yutonq», следуя по ул.Толе би в западном направлении и восточнее ул. Тлендиева, из-за несоблюдения дистанции допустил наезд на автомашину марки «Geely» под управлением водителя - гр.Ш. От удара автомашина «Geely» по инерции допустила столкновение с автобусом марки «ЛИАЗ» под управлением водителя - гр.Д», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

    В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир автомашины «Gelly», он доставлен на обследование в больницу скорой неотложной помощи Алматы.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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