Крупное ДТП с автобусами и такси произошло в Алматы: пострадал человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и такси. Видео появилось в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По улице Толе би произошло крупное ДТП с участием двух автобусов и такси... О пострадавших не сообщается», - говорится в публикации в Instagram .

В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что авария случилась 3 февраля около 08:20 утра.

«Водитель - гр. М., управляя автобусом марки «Yutonq», следуя по ул.Толе би в западном направлении и восточнее ул. Тлендиева, из-за несоблюдения дистанции допустил наезд на автомашину марки «Geely» под управлением водителя - гр.Ш. От удара автомашина «Geely» по инерции допустила столкновение с автобусом марки «ЛИАЗ» под управлением водителя - гр.Д», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир автомашины «Gelly», он доставлен на обследование в больницу скорой неотложной помощи Алматы.