Крупный топливозаправочный комплекс построят в аэропорту Актобе

На территории аэропорта Актобе построят крупный топливозаправочный комплекс в соответствии с международными стандартами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Подписано соглашение между акиматом Актюбинской области и ТОО «КазМунайГаз-Аэро», которое является 100%-ой дочерней организацией АО НК «КазМунайГаз». Меморандум подписали заместитель акима области Галымжан Елеуов и генеральный директор ТОО Ильдар Шамсутдинов.

Фото: акимат Актюбинской области

Согласно договоренностям сторон, в международном аэропорту имени Алии Молдагуловой будет реализован совместный инфраструктурный проект по расширению и строительству топливозаправочного комплекса. На территории аэропорта заложена капсула в фундамент мобильного топливозаправочного комплекса, соответствующего международным стандартам.

Фото: акимат Актюбинской области

Реализация проекта повысит транспортно-логистическую привлекательность Актюбинской области и соответственно транзитный потенциал аэропорта Актобе. Также будут созданы дополнительные рабочие места, увеличится возможность заправки авиатопливом Jet a-1 международных авиакомпаний, в том числе европейских и Азиатско-Тихоокеанских авиаперевозок.

Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.