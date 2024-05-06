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    16:18, 06 Май 2024 | GMT +6

    Крупный топливозаправочный комплекс построят в аэропорту Актобе

    аэропорт Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    На территории аэропорта Актобе построят крупный топливозаправочный комплекс в соответствии с международными стандартами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Подписано соглашение между акиматом Актюбинской области и ТОО «КазМунайГаз-Аэро», которое является 100%-ой дочерней организацией АО НК «КазМунайГаз». Меморандум подписали заместитель акима области Галымжан Елеуов и генеральный директор ТОО Ильдар Шамсутдинов.

    аэропорт Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    Согласно договоренностям сторон, в международном аэропорту имени Алии Молдагуловой будет реализован совместный инфраструктурный проект по расширению и строительству топливозаправочного комплекса. На территории аэропорта заложена капсула в фундамент мобильного топливозаправочного комплекса, соответствующего международным стандартам.

    аэропорт Актобе
    Фото: акимат Актюбинской области

    Реализация проекта повысит транспортно-логистическую привлекательность Актюбинской области и соответственно транзитный потенциал аэропорта Актобе. Также будут созданы дополнительные рабочие места, увеличится возможность заправки авиатопливом Jet a-1 международных авиакомпаний, в том числе европейских и Азиатско-Тихоокеанских авиаперевозок.

    Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.

    Теги:
    Авиация Регионы Казахстана Регионы Аэропорт Актобе Строительство Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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