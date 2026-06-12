Крупный сыродельный завод построят в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и президент иранского пищевого холдинга Solico Group Голам Али Сулеймани подписали соглашение об инвестициях по реализации крупного проекта в сфере глубокой переработки молока, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Подписание соглашения стало очередным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Ираном и продолжением договоренностей, достигнутых в рамках Рамочного соглашения о сотрудничестве, заключенного в декабре 2025 года во время визита Президента Исламской Республики Иран в Казахстан.

Проект по производству сыров мощностью 155 тыс. тонн продукции в год будет реализован в Алматинской области. Общий объем инвестиций составит 35,2 млрд тенге. В настоящее время на площадке уже ведутся строительно-монтажные работы.

Айдарбек Сапаров подчеркнул, что привлечение стратегических инвесторов в переработку сельскохозяйственной продукции является одним из ключевых направлений государственной политики в АПК.

— Глава государства поставил задачу по увеличению доли переработанной продукции в АПК и созданию производств с высокой добавленной стоимостью. Молочная отрасль обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста. В 2025 году производство сыра и творога в Казахстане увеличилось на 13,1 процента. Реализация данного проекта позволит существенно увеличить перерабатывающие мощности страны, создать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей молока. Правительство Казахстана готово оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, реализующим проекты в приоритетных секторах экономики, — отметил министр.

Голам Али Сулеймани отметил высокий потенциал Казахстана как регионального центра производства продуктов питания и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиционного присутствия компании в стране.

— Мы рассматриваем Казахстан не только как площадку для реализации отдельного проекта, а как долгосрочного стратегического партнера. Страна обладает серьезным сельскохозяйственным потенциалом, выгодным географическим положением и благоприятным инвестиционным климатом. Наряду со строительством сыродельного завода мы изучаем возможности реализации новых проектов в сфере переработки картофеля и производства детского питания, — сообщил он.

В рамках инвестиционного соглашения предусмотрен широкий пакет государственных преференций, включая подведение необходимой инженерной инфраструктуры к производственной площадке и др.

Завершение строительства и ввод завода в эксплуатацию запланированы на 2029 год.

Согласно подписанному соглашению, инвестор берет на себя обязательства по созданию не менее 400 постоянных рабочих мест, подготовке и обучению казахстанских специалистов, а также передаче современных производственных компетенций и технологий.

Дополнительно в период с 2028 по 2038 годы компания планирует ежегодно направлять порядка 50 млн тенге на реализацию социальных инициатив и поддержку местных сообществ Алматинской области.

Ожидается, что запуск предприятия станет одним из крупнейших проектов в молокоперерабатывающей отрасли Казахстана, будет способствовать развитию сырьевой базы, увеличению спроса на отечественное молоко, расширению ассортимента продукции казахстанского производства и укреплению продовольственной безопасности страны.