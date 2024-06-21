Крупный пожар в Иле-Балхашском резервате ликвидировали

В МЧС РК сообщили о ликвидации возгорания в Иле-Балхашском резервате, передает агентство Kazinform.

По данным ведомства, ликвидация на территории РГУ «Иле-Балхашский Государственный Природный Резерват», который находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов РК, достигнута путем сбросов воды с вертолета UP-MI877 Казавиаспас МЧС РК.

Было осуществлено 16 сбросов, это более 80 тонн воды.

В тушении приняли участие силы и средства департамента по ЧС Алматинской области и резервата.

Напомним, что на 19 июня согласно данным космомониторинга АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», на территории резервата открытого возгорания огня не наблюдалось, имелось тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 гектар.