Крупный пожар в Бельгии: 3000 жителей вынуждены покинуть свои дома

Возгорание произошло на предприятии по производству замороженных овощей Horafrost. Пожар начался на одном из складов, но быстро распространился на другие здания. Дым и пламя были видны за много километров от места происшествия.

На сайте муниципалитета указано, что дым не является «остротоксичным», но длительное воздействие может быть опасным. Сообщается, что во время пожара выброса асбеста не наблюдалось.

Поскольку дым будет распространяться ещё несколько часов, всем жителям местных деревень было необходимо эвакуироваться. Это затронет в общем около 3000 человек.

Это уже второй крупный промышленный пожар в Западной Фландрии за короткий период. Несколько недель назад пожар произошёл на заводе Recyworks, всего в нескольких километрах от г.Хорафрост.

9 июля сильный пожар произошел в пригороде французского города Марсель, где пострадали 110 человек.