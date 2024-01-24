Крупный пожар потушили в Астане

Столичные огнеборцы ликвидировали крупный пожар в цеху по производству мебели, передает агентство Kazinform.

23 января в 21:20 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу ул. Дукенулы 31/11С.

Фото: ДЧС Астаны

По прибытию уже в 21:26 часов по повышенному рангу вызова установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резинотехнические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1200 кв. м. На месте был организован штаб пожаротушения.

Фото: ДЧС Астаны

— Оперативными и слаженными действиями огнеборцев удалось избежать распространения огня на близстоящие строения. Силами пожарных пожар локализован в 22:40 часов и ликвидирован в 23:19 часов. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 93 человека личного состава и 18 единиц техники столичного ДЧС, также сотрудники Центра медицины катастроф, — сообщили в ДЧС Астаны.