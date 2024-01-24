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    00:33, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Крупный пожар потушили в Астане

    пожар
    Фото: ДЧС Астаны

    Столичные огнеборцы ликвидировали крупный пожар в цеху по производству мебели, передает агентство Kazinform.

    23 января в 21:20 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу ул. Дукенулы 31/11С.

    пожар
    Фото: ДЧС Астаны

    По прибытию уже в 21:26 часов по повышенному рангу вызова установлено, что горят заготовки мебели, пластиковые и резинотехнические изделия в производственном цеху по изготовлению мебели на площади 1200 кв. м. На месте был организован штаб пожаротушения.

    пожар
    Фото: ДЧС Астаны

    — Оперативными и слаженными действиями огнеборцев удалось избежать распространения огня на близстоящие строения. Силами пожарных пожар локализован в 22:40 часов и ликвидирован в 23:19 часов. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 93 человека личного состава и 18 единиц техники столичного ДЧС, также сотрудники Центра медицины катастроф, — сообщили в ДЧС Астаны.

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    Публикация от Департамент по ЧС г.Астаны (@tjd_astana)

    Теги:
    ДЧС Пожар Астана Спасатели
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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