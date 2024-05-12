Крупный пожар охватил практически все здание торгового центра в Варшаве

Огромный пожар охватил торговый комплекс в Варшаве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nova Agency.

По предварительной информации, на место прибыли пожарные и пытаются потушить пламя.

Однако из-за большого облака черного дыма, поднимающегося над комплексом, жителям района посоветовали закрыть окна. По данным пожарных, «более 80 процентов комплекса горит», а работы по тушению ведут «около 50 единиц техники».