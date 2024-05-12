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    13:55, 12 Май 2024 | GMT +6

    Крупный пожар охватил практически все здание торгового центра в Варшаве

    крупный пожар в торговом центре Варашавы
    Фото: agenzianova.com

    Огромный пожар охватил торговый комплекс в Варшаве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nova Agency.

    По предварительной информации, на место прибыли пожарные и пытаются потушить пламя. 

    Однако из-за большого облака черного дыма, поднимающегося над комплексом, жителям района посоветовали закрыть окна. По данным пожарных, «более 80 процентов комплекса горит», а работы по тушению ведут «около 50 единиц техники».

    Теги:
    Пожар Польша Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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