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    20:00, 03 Май 2024 | GMT +6

    Крупный пожар на заводе: токсичное облако угрожает Берлину

    Крупный пожар на заводе в Берлине
    Фото: @JassySpik/Х

    В Берлине в округе Лихтерфельде горит металлообрабатывающее предприятие. По данным местной пожарной службы, на объекте возгорания хранятся опасные вещества, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Местные СМИ передают, что пожар вспыхнул в пятницу утром в техническом помещении на первом этаже многоэтажного здания. Объект полностью охвачен пламенем. В настоящее время тушить пожар можно только снаружи. При этом жителям ближайших районов рекомендовано держать двери и окна закрытыми.

    Пожарная служба предупреждает о токсичных дымовых газах из-за пожара. Дым в настоящее время движется на север над Берлином. Ожидается, что облако дыма переместится над районами Штеглиц-Целендорфом, Шарлоттенбург-Вильмерсдорфом, Шпандау, Тегелем, а также западнее Райникендорфа.

    По словам представителя пожарной службы, в зданиях на месте возгорания есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота. Также существует риск образования токсичного цианида водорода.

    Для того, чтобы обнаружить загрязняющие вещества в воздухе, пожарная служба намерена проводить измерения на большой территории города.

    По данным пожарных, никто не пострадал. Сотрудники предприятия смогли покинуть место происшествия. Окружающие здания, в том числе хозяйственный и продуктовый магазины, были эвакуированы.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Экология Видео Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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