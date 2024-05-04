Крупный пожар на заводе: токсичное облако угрожает Берлину

В Берлине в округе Лихтерфельде горит металлообрабатывающее предприятие. По данным местной пожарной службы, на объекте возгорания хранятся опасные вещества, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Местные СМИ передают, что пожар вспыхнул в пятницу утром в техническом помещении на первом этаже многоэтажного здания. Объект полностью охвачен пламенем. В настоящее время тушить пожар можно только снаружи. При этом жителям ближайших районов рекомендовано держать двери и окна закрытыми.

Пожарная служба предупреждает о токсичных дымовых газах из-за пожара. Дым в настоящее время движется на север над Берлином. Ожидается, что облако дыма переместится над районами Штеглиц-Целендорфом, Шарлоттенбург-Вильмерсдорфом, Шпандау, Тегелем, а также западнее Райникендорфа.

🇩🇪 More footage from Berlin, where the Diehl plant is on fire. pic.twitter.com/4DdoEwgQjL — Jassy Spik (@JassySpik) May 3, 2024

По словам представителя пожарной службы, в зданиях на месте возгорания есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота. Также существует риск образования токсичного цианида водорода.

Для того, чтобы обнаружить загрязняющие вещества в воздухе, пожарная служба намерена проводить измерения на большой территории города.

По данным пожарных, никто не пострадал. Сотрудники предприятия смогли покинуть место происшествия. Окружающие здания, в том числе хозяйственный и продуктовый магазины, были эвакуированы.