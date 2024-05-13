08:08, 13 Май 2024 | GMT +6
Крупный пожар ликвидировали в Шымкенте
Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в цеху в городе Шымкенте. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В микрорайоне Азат Енбекшинского района в одноэтажном цеху по производству хлебобулочных изделий произошло возгорание кровли и оборудования. Пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 1248 м.кв., не дав распространиться на всю площадь здания 2500 кв.м.
Возгорание полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.