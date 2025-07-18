Крупный лесной питомник планируют создать в Алматы

В мегаполисе отсутствует специализированная площадка для выращивания саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, это замедляет реализацию озеленительных программ, усложняет замену аварийных и усохших деревьев, а также проведение компенсационных.

Собственный питомник обеспечит устойчивое производство посадочного материала, позволит снизить затраты и ускорить озеленительные работы, а также повысить качество зеленых насаждений в регионе.

— Без собственного питомника город остается в зависимости от сторонних поставщиков. А это — риски: от неподходящего посадочного материала до высоких затрат, — отметили в управлении.

По результатам исследований, определена новая площадка — участок площадью 150 гектаров с ровным рельефом и подходящей почвой.

Ожидается, что питомник позволит вырастить миллионы саженцев в год, развить инфраструктуру агролесоводства и привлечь частные инвестиции в сферу городской экологии. Также питомник позволит городу выращивать саженцы, устойчивые к климату Алматы, упростить процессы озеленения районов, обеспечив своевременную замену аварийных деревьев и плановую посадку новых насаждений. В перспективе это создаст систему компенсационных посадок.

Ранее сообщалось, что в Алматы создадут единый центр по озеленению города. КГУ «Жасыл Алматы» централизованно займется содержанием скверов, бульваров, пешеходных улиц и малых зеленых зон.





