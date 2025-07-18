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    13:56, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Крупный лесной питомник планируют создать в Алматы

    Алматы готовится к созданию первого крупного лесного питомника – инициативы, направленной на улучшение экологической обстановки и развития системы озеленения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лес
    Фото: freepik

    В мегаполисе отсутствует специализированная площадка для выращивания саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, это замедляет реализацию озеленительных программ, усложняет замену аварийных и усохших деревьев, а также проведение компенсационных.

    Собственный питомник обеспечит устойчивое производство посадочного материала, позволит снизить затраты и ускорить озеленительные работы, а также повысить качество зеленых насаждений в регионе.

    — Без собственного питомника город остается в зависимости от сторонних поставщиков. А это — риски: от неподходящего посадочного материала до высоких затрат, — отметили в управлении.

    По результатам исследований, определена новая площадка — участок площадью 150 гектаров с ровным рельефом и подходящей почвой.

    Ожидается, что питомник позволит вырастить миллионы саженцев в год, развить инфраструктуру агролесоводства и привлечь частные инвестиции в сферу городской экологии. Также питомник позволит городу выращивать саженцы, устойчивые к климату Алматы, упростить процессы озеленения районов, обеспечив своевременную замену аварийных деревьев и плановую посадку новых насаждений. В перспективе это создаст систему компенсационных посадок.

    Ранее сообщалось, что в Алматы создадут единый центр по озеленению города. КГУ «Жасыл Алматы» централизованно займется содержанием скверов, бульваров, пешеходных улиц и малых зеленых зон.


    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Экология Деревья Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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