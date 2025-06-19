Крупный инвестор оказался на грани остановки бизнеса в Шымкенте

В ходе проверки, проведенной мобильной группой, было установлено, что следователь вынес постановление о наложении ареста на банковский счет инвестора. При этом размер арестованных средств оказался несоразмерным предполагаемому имущественному взысканию.

Такие ограничения полностью парализовали деятельность компании, занимающейся торговлей бытовой техникой. Сумма вложенных инвестиций превышает 7 миллиардов тенге, благодаря которым создано 900 рабочих мест.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, ограничение распоряжения имуществом допускается лишь в объёме, соразмерном гражданскому иску или другим имущественным требованиям потерпевшей стороны.

По акту прокурорского надзора незаконный арест был снят, банковский счет разблокирован, а работа предприятия полностью восстановлена.

Ранее в Шымкенте была также пресечена попытка незаконной проверки инвесторов в сфере медицинских услуг. Руководителя управления здравоохранения оштрафовали.