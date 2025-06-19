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    14:14, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Крупный инвестор оказался на грани остановки бизнеса в Шымкенте

    В Шымкенте снять ограничения и восстановить работу предприятия, обеспечивающего рабочими местами 900 человек, удалось после вмешательства прокуратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    инвестиции
    Коллаж: Kazinform

    В ходе проверки, проведенной мобильной группой, было установлено, что следователь вынес постановление о наложении ареста на банковский счет инвестора. При этом размер арестованных средств оказался несоразмерным предполагаемому имущественному взысканию.

    Такие ограничения полностью парализовали деятельность компании, занимающейся торговлей бытовой техникой. Сумма вложенных инвестиций превышает 7 миллиардов тенге, благодаря которым создано 900 рабочих мест.

    В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, ограничение распоряжения имуществом допускается лишь в объёме, соразмерном гражданскому иску или другим имущественным требованиям потерпевшей стороны.

    По акту прокурорского надзора незаконный арест был снят, банковский счет разблокирован, а работа предприятия полностью восстановлена.

    Ранее в Шымкенте была также пресечена попытка незаконной проверки инвесторов в сфере медицинских услуг. Руководителя управления здравоохранения оштрафовали.

    Теги:
    Инвестиции Бизнес Шымкент Борьба с преступностью Прокуратура
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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