    18:12, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Крупный этап ремонта дорог завершили в Астане

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны завершило крупный этап работ по строительству и ремонту городских дорог, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Астана
    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    В числе выполненных проектов строительство улицы Куйши Дина от М. Жумабаева до проспекта Абылай хана с устройством покрытия, освещения, парковок и дорожных знаков.

    На улице Айтеке би от Сыганак до К. Мухамедханова открыт проезд, продолжается установка светофоров и временных знаков, окончание работ — до конца октября.

    Выполнен ремонт дорожного полотна на улице Ш. Калдаякова от проспекта Тәуелсіздік до моста Арыс.

    На улице А. Бектурова, соединяющейся с проспектом Туран, установлен светофор, обеспечено освещение и благоустройство.

    Также открыт проезд по улице Т. Рыскулова от проспекта Мәңгілік Ел до канала Нура, оборудованы тротуары и велодорожка, установлены светофоры и освещение.

    Обеспечено движение по улице ЕК-32 от Толе би до ТРЦ «Хан Шатыр», а к новой школе № 117 обеспечен подъезд по улице ЕК-13 от Толе би.

    На улице К. Кайсенова от проспекта Улы Дала до Бухар жырау завершаются работы, открытие движения запланировано на конец октября.

    Продолжается обновление улицы Бухар жырау от проспекта Аль-Фараби до Жошы хан — с модернизацией освещения и инфраструктуры.

    Ранее в Астане в собственность государства вернули землю под несостоявшийся ТЦ.

    Астана Благоустройство Ремонт дорог
