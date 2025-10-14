Крупный этап ремонта дорог завершили в Астане

В числе выполненных проектов строительство улицы Куйши Дина от М. Жумабаева до проспекта Абылай хана с устройством покрытия, освещения, парковок и дорожных знаков.

На улице Айтеке би от Сыганак до К. Мухамедханова открыт проезд, продолжается установка светофоров и временных знаков, окончание работ — до конца октября.

Выполнен ремонт дорожного полотна на улице Ш. Калдаякова от проспекта Тәуелсіздік до моста Арыс.

На улице А. Бектурова, соединяющейся с проспектом Туран, установлен светофор, обеспечено освещение и благоустройство.

Также открыт проезд по улице Т. Рыскулова от проспекта Мәңгілік Ел до канала Нура, оборудованы тротуары и велодорожка, установлены светофоры и освещение.

Обеспечено движение по улице ЕК-32 от Толе би до ТРЦ «Хан Шатыр», а к новой школе № 117 обеспечен подъезд по улице ЕК-13 от Толе би.

На улице К. Кайсенова от проспекта Улы Дала до Бухар жырау завершаются работы, открытие движения запланировано на конец октября.

Продолжается обновление улицы Бухар жырау от проспекта Аль-Фараби до Жошы хан — с модернизацией освещения и инфраструктуры.

Ранее в Астане в собственность государства вернули землю под несостоявшийся ТЦ.