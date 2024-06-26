Крупный астероид пролетит недалеко от Земли

Крупный астероид 2011 UL21 диаметром более 2,3 км пролетит в относительной близости от Земли 27 июня. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ESA), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По его данным, «астероид не будет представлять опасность для Земли, потому что пролетит на расстоянии, более чем в 17 раз превышающем дистанцию от планеты до Луны».

Вместе с тем, в ESA отметили, что размер астероида превышает 99% известных космических объектов, находящихся в относительной близости от Земли.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.