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    12:00, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Крупных наркодельцов осудили в Кызылординской области

    кнб
    Фото: КНБ РК

    12 июня т.г. вступил в силу приговор, вынесенный Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области, в отношении гражданина Казахстана и двух иностранцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Они приговорены к длительным срокам лишения свободы по части 1 статьи 264 («создание транснациональной организованной преступной группы»), части 4 статьи 286 («контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы») и части 4 статьи 297 («сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы») Уголовного кодекса.

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    В ходе следствия и суда было доказано, что указанные лица являются членами транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков на территории Казахстана.

    Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с компетентными органами.

    При обысках у них было изъято свыше 1 кг героина, 2 кг опия, а также 4 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

    КНБ РК
    Фото: КНБ РК
    КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    Ранее сообщалось о ликвидации регионального канала поставки наркотиков в Кызылординской области.

    Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Кызылординская область Борьба с наркотиками КНБ
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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