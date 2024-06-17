Крупных наркодельцов осудили в Кызылординской области

12 июня т.г. вступил в силу приговор, вынесенный Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области, в отношении гражданина Казахстана и двух иностранцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Они приговорены к длительным срокам лишения свободы по части 1 статьи 264 («создание транснациональной организованной преступной группы»), части 4 статьи 286 («контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы») и части 4 статьи 297 («сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы») Уголовного кодекса.

Фото: КНБ РК

В ходе следствия и суда было доказано, что указанные лица являются членами транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков на территории Казахстана.

Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с компетентными органами.

При обысках у них было изъято свыше 1 кг героина, 2 кг опия, а также 4 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Ранее сообщалось о ликвидации регионального канала поставки наркотиков в Кызылординской области.

Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.