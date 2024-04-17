Ликвидирован региональный канал поставки наркотиков в Кызылординской области
Департаментом КНБ по Кызылординской области и г. Байконыр при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.
В марте 2024 года в г. Кызылорда при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.
Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли. С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.