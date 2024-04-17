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    09:55, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Ликвидирован региональный канал поставки наркотиков в Кызылординской области

    Наркотики на 5 миллионов тенге изъяли у жамбылца
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Департаментом КНБ по Кызылординской области и г. Байконыр при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    В марте 2024 года в г. Кызылорда при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.

    Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли. С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. 

    Теги:
    Байконур Наркотики Закон и право Кызылординская область Борьба с наркотиками КНБ
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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