Ликвидирован региональный канал поставки наркотиков в Кызылординской области

Департаментом КНБ по Кызылординской области и г. Байконыр при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

В марте 2024 года в г. Кызылорда при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.

Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли. С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.