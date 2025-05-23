Крупные банки США хотят создать совместный стейблкойн – СМИ

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), переговоры находятся на начальном этапе. В них принимают участие JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

Ожидается, что создание стейблкойна позволит им ускорить осуществление финансовых операций, включая международные переводы, на реализацию которых у традиционной банковской системы может уходить несколько дней.

Отмечается, что американские кредитные организации опасаются, что без учреждения собственного стейблкойна они перестанут быть конкурентоспособными в условиях активно развивающегося криптовалютного рынка.

Как отмечает газета, окончательное решение пока не принято. Оно будет зависеть от оценки спроса на такую валюту со стороны клиентов банков, а также от законодательных инициатив в этой области.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.