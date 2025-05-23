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    07:55, 23 Май 2025 | GMT +5

    Крупные банки США хотят создать совместный стейблкойн – СМИ

    Американские банки планируют создать совместный стейблкойн - цифровую валюту, привязанную к стоимости доллара, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: news.bitcoin.com

    Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), переговоры находятся на начальном этапе. В них принимают участие JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

    Ожидается, что создание стейблкойна позволит им ускорить осуществление финансовых операций, включая международные переводы, на реализацию которых у традиционной банковской системы может уходить несколько дней.

    Отмечается, что американские кредитные организации опасаются, что без учреждения собственного стейблкойна они перестанут быть конкурентоспособными в условиях активно развивающегося криптовалютного рынка.

    Как отмечает газета, окончательное решение пока не принято. Оно будет зависеть от оценки спроса на такую валюту со стороны клиентов банков, а также от законодательных инициатив в этой области.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Валюта Банки Деньги Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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