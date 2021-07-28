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Крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе сносят в Алматы

28 Июля 2021 18:35
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Крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе сносят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по решению суда сносят крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении градостроительного контроля города сообщили, что у собственника парковки на улице Горной, восточнее улицы Горновосточной, истек срок временного возмездного землепользования.

«По истечении срока землепользователь подал запрос в управление земельных отношений на его продление, в чем ему было отказано. Получив соответствующее извещение от УЗО, мы подали иск в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. По решению суда на сегодняшний день ведется демонтаж автостоянки», – прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что бывшая автопарковка занимала около 1,3 гектара государственной земли.


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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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