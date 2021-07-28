Крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе сносят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по решению суда сносят крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении градостроительного контроля города сообщили, что у собственника парковки на улице Горной, восточнее улицы Горновосточной, истек срок временного возмездного землепользования.