Крупнейший в мире ледово-снежный тематический парк открылся в Китае

Как пишет Синьхуа, в этом году парк установил рекорд по площади, достигнув 1,2 млн кв. м, а объем используемого льда и снега составит 400 тыс. кубометров. Главная тема парка — «Лед и снег, мир сказки».

Здесь будут представлены три основные ландшафтные оси, крупный тематический парад, уличная сцена и новый надувной павильон площадью 5 000 кв. метров. На территории парка используются такие технологические элементы, как умное освещение и интерактивные системы с использованием искусственного интеллекта.

В парке запланирован ряд мероприятий, включая церемонию открытия Харбинского международного фестиваля льда и снега, международные конкурсы ледовых скульптур, футбольные матчи на снегу и хоккейные матчи на льду, а также концерт в канун Нового года.

Билеты доступны для предварительного приобретения через официальный аккаунт фестиваля «Большой мир льда и снега» в WeChat, а также через другие онлайн-платформы, включая Meituan и Alipay.

Помимо фестиваля «Большой мир льда и снега», Харбин продвигает еще два основных зимних направления: Выставку снежных скульптур на острове Тайяндао площадью 1,5 млн кв. метров и Ледово-снежный карнавал на замерзшей реке Сунхуацзян, где представлены около 260 снежных скульптур и 60 ледово-снежных развлекательных объектов соответственно.

