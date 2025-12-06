РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:56, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Крупнейший авиаперевозчик Индии отменяет рейсы

    Пассажиры ждут снаружи аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели (Индия) — несколько рейсов авиакомпании Indigo Airlines были отменены или задержаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    аэропорт
    Фото: Kazinform

    Крупные аэропорты Индии в пятницу оказались в состоянии хаоса из-за массовых отмен и задержек рейсов авиакомпании IndiGo. Причиной стали новые правила, ограничивающие рабочее время пилотов и экипажей, которые перевозчик не успел вовремя внедрить.

    Пассажиры часами стояли в очередях, ночевали в терминалах и жаловались на нехватку информации. Это уже четвертый день подряд, когда авиаперевозчик сталкивается со сбоями. Новые нормы отдыха экипажей вступали в силу поэтапно — в июле и ноябре — и потребовали серьезной перестройки расписаний. Из-за просчетов в планировании авиакомпания отменила в четверг более 300 рейсов, а сотни других задержала.

    В Дели в пятницу объявили, что все внутренние рейсы IndiGo будут отменены до полуночи. При этом другие перевозчики — включая Air India — подобных проблем не испытывают. IndiGo выполняет до 2300 рейсов ежедневно и обслуживает около 65% внутреннего рынка.

    Авиакомпания запросила временные послабления и заявила, что полностью нормализовать работу планирует к 10 февраля. В ближайшие две недели ожидаются новые отмены, а с 8 декабря IndiGo намерена сократить объем полетов, чтобы минимизировать сбои.

    Теги:
    Аэропорт Индия Мировые новости Задержка и отмена авиарейсов
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают