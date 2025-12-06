Крупнейший авиаперевозчик Индии отменяет рейсы

Крупные аэропорты Индии в пятницу оказались в состоянии хаоса из-за массовых отмен и задержек рейсов авиакомпании IndiGo. Причиной стали новые правила, ограничивающие рабочее время пилотов и экипажей, которые перевозчик не успел вовремя внедрить.

Пассажиры часами стояли в очередях, ночевали в терминалах и жаловались на нехватку информации. Это уже четвертый день подряд, когда авиаперевозчик сталкивается со сбоями. Новые нормы отдыха экипажей вступали в силу поэтапно — в июле и ноябре — и потребовали серьезной перестройки расписаний. Из-за просчетов в планировании авиакомпания отменила в четверг более 300 рейсов, а сотни других задержала.

В Дели в пятницу объявили, что все внутренние рейсы IndiGo будут отменены до полуночи. При этом другие перевозчики — включая Air India — подобных проблем не испытывают. IndiGo выполняет до 2300 рейсов ежедневно и обслуживает около 65% внутреннего рынка.

Авиакомпания запросила временные послабления и заявила, что полностью нормализовать работу планирует к 10 февраля. В ближайшие две недели ожидаются новые отмены, а с 8 декабря IndiGo намерена сократить объем полетов, чтобы минимизировать сбои.